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سكاي: ليفربول يحسم التعاقد مع مدافع لايبزج

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 10:33 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 10:33 م

حسم ليفربول الإنجليزي، صفقة إبراهيما كوناتي مدافع لايبزج الألماني، وذلك حسبما ذكر فاربريزو رومانو مراسل سكاي سبورتس.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إبراهيما كوناتي إلى ليفربول، تم الاتفاق على الشروط الشخصية على عقد مدته خمس سنوات".

وأضاف:"سيدفع ليفربول بند الشرط الجزائي إلى ليفربول في الأيام المقبلة وهو [حوالي 35 مليون يورو] من أجل الانتهاء من توقيع كوناتي".

وعانى ليفربول بسبب الغيابات في خط الدفاع هذا الموسم، وفقد أكثر من عنصر أساسي في الخط الدفاعي بسبب الإصابة وعلى رأسهم فيرجيل فان دايك وجو جوميز.


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