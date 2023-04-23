حكومة مالي: تحييد 88 إرهابيا في هجوم على معسكر وسط البلاد

أعلنت حكومة مالي مقتل عشرة مدنيين وثلاثة جنود و"تحييد" 88 إرهابيا في هجوم استهدف معسكرا في البلاد.



ونقلت إذاعة مونت كارلو الدولية عن بيان أصدرته حكومة مالي أن الإرهابيين المشتبه بهم هاجموا منطقة مطار (سيفاري) في منطقة (موبتي) بوسط البلاد، عبر تفجير سيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وجرح 61 آخرين، وأن الانفجارات دمرت عددا من المنازل في المنطقة المحيطة بالمطار التي تضم معسكرًا للجيش المالي.



وقالت حكومة مالي "بفضل التصميم الأسطوري لقوات المسلحة الشجاعة التي تعمل بوسائلها حصرا، هُزم الإرهابيون وتم تحييد 28 إرهابيا".



وقال مسؤول محلي إن عسكريين سنغاليين عاملين في إطار "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" تدخلوا وتمكنوا من إبطاء تقدم الإرهابيين.