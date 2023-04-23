سوناك: نفذنا عملية عسكرية لإجلاء موظفي السفارة البريطانية من الخرطوم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة نفذت عملية عسكرية لإجلاء موظفي السفارة البريطانية من الخرطوم، وحث الفصائل المتحاربة على وقف فوري لإطلاق النار.



وقال سوناك -في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "نشكر القوات المسلحة على شجاعتها في تنفيذ هذه العملية المعقدة في ظل ظروف صعبة للغاية، ونشيد بشجاعة والتزام الدبلوماسيين وموظفي السفارة البريطانية.. وتظل سلامة جميع الرعايا البريطانيين في السودان على رأس أولوياتنا".



وحث سوناك الفصائل المتحاربة في السودان على تنفيذ وقف لإطلاق النار فوري وطويل الأمد للسماح للمدنيين بالمغادرة، مؤكدا أن حكومة المملكة المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان المرور الآمن لمواطنيها في سياق لا يزال يمثل تحديا كبيرا.