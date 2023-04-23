ألمانيا تعلن بدء إجلاء رعاياها من السودان

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد، إن الجيش الألماني بدأ عملية لإجلاء الرعايا من السودان.



وأعلنت بريطانيا اليوم، أن القوات المسلحة أجلت الموظفين الدبلوماسيين وأسرهم من السودان، بحسب وكالة رويترز.



وأثنى سوناك على ما وصفها بعملية إجلاء "معقدة وسريعة"، بعدما قال إن ثمة تصعيد خطير للعنف وتهديدات لموظفي السفارة. ولكن لم يتم إنقاذ المواطنين البريطانيين المقيمين في السودان.



ومنذ 15 أبريل الجاري يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.