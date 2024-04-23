جنايات الزقازيق بالشرقية تستمع لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة

تستمع محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 1963 جنايات قسم شرطة فاقوس لسنة 2023، المتهم فيها شخصين بقتل شابا لتدخله لفض مشاجرة بينهم وبين شخص آخر.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه علاء محمد عبدالعزيز، لمحاولته التدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وشخص آخر في دائرة قسم فاقوس.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأنه إثر مشاجرة بين المتهمين وآخر ولمحاولة المجني عليه فض النزاع استشاط المتهمان غضبا إثر ذلك فتعدى المتهمان عليه بالضرب إذ سدد الأول ضربة باستخدام حجر استقرت برأسه فسقط المجني عليه أرضا ثم ضربه الثاني باستخدام أداة (شومة) استقرت برأسه فأحدثا إصاباته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، والتي أودت بحياته قاصدان من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين في التحقيق.