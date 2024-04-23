تايلاند تستعد لإجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد الانقلاب والاستفتاء

تستعد تايلاند لبدء عملية انتخاب لأعضاء جدد في مجلس الشيوخ الشهر المقبل، في إجراء من شأنه أن يجعل الغرفة العليا للبرلمان أكثر تمثيلا من الأعضاء المنتهية ولايتهم الذين كان الجيش يقوم بتعيينهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء سريتا تافيسين قوله للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على خطة لجنة الانتخابات لإجراء انتخابات متعددة المستويات لمجلس الشيوخ في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء.

وأضاف تافيسين إن لجنة الانتخابات ستشارك في 13 مايو المقبل الجدول الزمني المقترح لتلقي الطلبات وإجراء الانتخابات المقررة في الفترة من 9 إلى 26 يونيو المقبل.

وسيضم مجلس الشيوخ الجديد 200 مشرعا بدلا من 250 في التشكيل الحالي.

وعلى الرغم من أن الانتخابات ستكون الأولى منذ انقلاب 2014 عندما قرر الجيش اختيار المرشحين المؤهلين ، فإنه لن يكون للشعب دور في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ الجدد.

وسيحتاج المرشحون المهتمون بالترشح لعضوية المجلس ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما على الأقل إلى تقديم طلباتهم ضمن واحدة من 20 فئة اجتماعية ومهنية وسيمرون عبر ذلك بعملية "اختيار ذاتي" معقدة.

وسيصوت المرشحون، المقسمون إلى 20 مجموعة، لكل مرشح في مجموعتهم وعبر المجموعات الأخرى - وأيضا في مختلف المستويات من المحلية إلى الإقليمية والوطنية - حتى يتبقى 10 مرشحين فقط في كل مجموعة.