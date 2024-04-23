قال حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنه نفذ هجوما بطائرات بدون طيار استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا، وهي أعمق نقطة تصل لها هجمات حزب الله داخل إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ليس لديه علم بقيام حزب الله بقصف أي من منشآته، لكنه قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه اعترض "هدفين جويين" قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح حزب الله أنه تحرك ردا على هجوم إسرائيلي سابق أسفر عن مقتل أحد مقاتليه، ونشر ما يبدو أنها صورة التقطتها الأقمار الصناعية يظهر فيها موقع الضربة محاطا بدائرة حمراء في منتصف الطريق بين عكا ونهاريا إلى الشمال، بحسب "رويترز".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من مقاتلي حزب الله في ضربات جوية شنها على جنوب لبنان.

بدوره، أكد حزب الله، في وقت لاحق، مقتل أحد مقاتليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.