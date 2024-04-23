إيفولف القابضة: المصريون اشتروا 60 طنا من الذهب خلال 2023

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة إيفولف القابضة ورئيس البورصة المصرية السابق، إن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط في استهلاك الذهب، لافتا أن المصريين اشتروا 60 طنًا من الذهب خلال العام المنصرم 2023.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن الرقم السابق يمثل رقما قياسيا يعزز مكانة مصر كأكبر مشتر للذهب في المنطقة العربية.



وأشار إلى أن شراء المصريين 60 طنًا من الذهب العام الماضي يضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والثالثة في الشرق الأوسط بعد تركيا وإيران.



ولفت إلى أن جزءا من الذهب يتم بيعه خارج المنظومة الرسمية عبر منصات بيع أخرى، موضحا أن هذا يعني أن الرقم الفعلي للاستهلاك قد يكون أكبر بكثير.



وأوضح أن هناك اتجاهًا متزايدًا لشراء السبائك الذهبية، لافتا إلى زيادة كمية السبائك المشتراة إلى 30 طنًا من إجمالي معدل الشراء.



وأشار إلى أن التوجه العالمي أصبح يميل نحو شراء السبائك الذهبية؛ نتيجة تحرك البنوك المركزية العالمية والتي تعد أكبر مشتر للذهب، بينما يتجه الأفراد بشكل متزايد كذلك لشراء السبائك.