حملة شعبية فى بورسعيد لمقاطعة الأسماك وخفض الأسعار

أطلق بعض أهالي محافظة بورسعيد، دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمقاطعة الأسماك وعدم شرائها لمدة أسبوع، نظرا لارتفاع أسعارها؛ وحتى تعود للأسعار العادية في متناول المواطنين، واتخذت حملة المقاطعة عنوان "كمل مشوارك خلى الغلبان ياكل".

ويعد سمك الشبار الأخضر المبطرخ الشهير بالجوابي ذو طعم مميز وله مذاق خاص، وصل سعر الكيلو منه 200 جنيه، وذلك على الرغم من صغر حجمه.

ورصدت "الشروق" حركة بيع الأسماك، وتبين أنها مستمرة بصورة محدودة وبشكل ضعيف، بالسوق الحضاري النموذجى بحى العرب.

وأعطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تعليمات لإدارة سوق السمك بمنع التصوير.

وقال عبد العزيز حمدي، أحد المواطنين، إنه لأول مرة منذ سنوات تتفق الأغلبية الشعبية على محاربة الغلاء في سلعة أساسية لكل بيت بورسعيدي.

وأضاف حمدي، لـ"الشروق"، أن هناك تفاعل غير مسبوق في حملة المقاطعة، مشيرا إلى نجاح الملة في أيامها الأولى بوجود حالة من الركود في سوق السمك.

وتوقع حمدي، أن الحملة بتلك القوه ستحقق اهدافها خلال أيام ولو احتاج الأمر لشهر سيستمر البورسعيدية في مقاطعتهم وصولا لسعر عادل يستطيع معه المواطن البسيط العوده لشراء البروتين المفضل لكل بورسعيد.

وأشاد عبد المنعم السيسي، أحد المواطنين، بالتضامن الشعبي ببورسعيد لحملة مقاطعه الأسماك لارتفاع اسعارها المبالغ فيه، مشيرا إلي إلى "أننا نملك أدوات تفعيل فكرة المقاطعة"، وطالب باستمرار المقاطعة حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها، قائلا: "كفاية جشع واستغلال".

وقال ممدوح التابعي، مدير عام فرع مكتبه مصر العامة، إن "صحوة الشعب البورسعيدي الأصيل ساعة الجد مفيش زيها وعاش الشعب البورسعيدي".

فيما قال إبراهيم عبد الراضي أحد ساكني مدينة بورفؤاد: "إحنا المحافظة الوحيدة اللي فيها الغلاء الفاحش لأسعار السمك، يا ريت نساعد بعض ونقاطع فعليا السمك لمدة أسبوع"، موضحا أن سمك أبو القرش والشخرم والسيجان والسردينه والشبار والزغلنه، "بقى مبالغ في سعرهم، أما الشبار كل يوم سعره بيزيد".