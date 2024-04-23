الإحصاء الفلسطيني: انخفاض الصادرات والواردات السلعية خلال فبراير الماضي

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع ذات الشهر عام 2023.

وقال الجهاز، في تقرير أصدره اليوم وأوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر الثاني من عام 2024 بنسبة 12% مقارنة مع نفس الشهر عام 2023، حيث بلغت قيمتها 4ر120 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 82% من إجمالي قيمة الصادرات للشهر الثاني من عام 2024، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 21% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

وانخفضت الواردات السلعية خلال الشهر المذكور بنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وبلغت قيمتها 9ر480 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال تلك الفترة بنسبة 22% م، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات ،كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

وسجل الميزان التجاري ، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 27% خلال الشهر الثاني من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، وبلغت قيمة العجز 5ر360 مليون دولار أمريكي.