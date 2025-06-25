تشكيل هجومي للترجي التونسي أمام تشيلسي في مونديال الأندية

أعلن ماهر الكنزاري، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في الرابعة من فجر اليوم، الأربعاء، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل الترجي التونسي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي ومحمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: خليل القنيشي، أونوتشي أوجبيلو وعبدالرحمن كوناتى.

الهجوم: إلياس موكوانا، يان ساس وأشرف الجبري.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أمان الله مميش، محمد صدقي الدبشي، حمزة جيلاصي، محمد عزيز القضاعي، رائد بوشنيبة، أيمن بن محمد، حسام تقا، هيثم ضو، محمد وائل دربالي، رودريجو رودريجيز، محمد ريان حمروني و شهاب جبالي.

ويحتل الترجي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن تشيلسي منافسه في مباراة اليوم وصاحب المركز الثاني، فيما يتصدر فلامينجو البرازيلي المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويلعب فلامينجو في التوقيت ذاته مع لوس أنجلوس جلاكسي، في المباراة الثانية للمجموعة، على ملعب كامبيينج وورلد.

ويحتاج الترجي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور الثاني من البطولة، فيما يكفي تشيلسي الإنجليزي التعادل من أجل حسم بطاقة العبور.