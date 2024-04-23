اعتقال أحد نواب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقي رشوة

اعتقل أحد نواب وزير الدفاع الروسي بتهمة الاشتباه في تلقي رشوة، حسبما قالت هيئة عليا لإنفاذ القانون في روسيا اليوم الثلاثاء.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه تم اعتقال تيمور ايفانوف، الذي يتولي المنصب منذ عام 2016، بدون تقديم أي تفاصيل.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أنه يشتبه في تلقي إيفانوف رشوة لا تقل عن مليون روبل (10 آلاف دولار) وقد يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما إذا تمت إدانته.

يذكر أن إيفانوف مسؤول بشكل رئيسي عن مشروعات البناء التي تشرف عليها وزارة الدفاع، ومن بينها مشروعات في مناطق في أوكرانيا تم تدميرها واحتلتها روسيا.

ويعد إيفانوف واحدا من بين 12 نائبا لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.