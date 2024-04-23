عامر حسين: الأهلي احتج على مشاركة حارس الاتحاد السكندري

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إن الإدارة القانونية في الاتحاد سوف تراجع كافة الأوراق والمستندات بشأن شكوى نادي إنبي ضد المصري في بطولة دوري 2003، كما سيتم مخاطبة بعض الجهات التي تصدر الأوراق الرسمية، وفي النهاية يتم اتخاذ القرار وإبلاغه لإدارة المسابقات سواء بصحة قيد اللاعب من عدمه،

وتابع حسين في تصريحات تليفزيونية: "سوف تتم مراجعة كل المباريات التي خاضها اللاعب، وحال ثبوت وجود خطأ يتم اعتبار الفريق خاسرًا حال التأكد من وجود حالة تزوير، وهذا الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، خصوصا أن النادي المصري يمتلك أوراقًا رسمية صادرة من جهات رسمية".

وأضاف: "اليوم أيضا وصل احتجاج آخر من النادي الأهلي ضد حارس مرمى في الاتحاد السكندري، ولو ثبت الخطأ سيكون للأهلي 4 نقاط إذا ثبت وجود تحايل، وهذه الموضوعات سبق وتكررت في مواسم سابقة".

وأكمل: "الشكوى الرسمية من نادي إنبي جاءت لاتحاد الكرة يوم 16 أبريل، وسبق ونادي سموحة مواليد 2000 حصل على بطولة وبعدها بشهر تم سحبها منه، ولو ثبت وجود تزوير يتم إبلاغ النيابة في بعض القضايا".

وزاد: "لا أعرف شيئا عن تصريحات جمال علام بشأن الشرط الجزائي الخاص بـ روي فيتوريا، وسوف يحصل على مستحقاته خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "احترم الجميع ولا أقبل بأن يخطئ أي شخصي في حقي، وأتمنى أن يتعامل الجميع معي بنفس الطريقة المحترمة التي أتعامل بها معهم".

وأتم: "لدينا اتفاق بشأن المواعيد الخاصة بالمباريات المحلية، والأجندة الدولية من يوم 3 إلى 11 يونيو، بعد عقد جلسة بين حسام حسن وأحمد دياب في وقت سابق".