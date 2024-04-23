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حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك في غانا

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 4:10 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى غانا يوم الخميس المقبل لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

واستقر مجلس الإدارة على سفر البعثة بطائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء العودة أمام دريمز الغاني.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.


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