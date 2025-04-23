حفتر يناقش مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني والاقتصادي

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استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيتانتيدوزي والوفد المرافق له، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة بمدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي إن حفتر ووزير الداخلية الإيطالي ناقشا خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وضم الوفد المرافق لوزير الداخلية الإيطالي كلا من نائب وزير الخارجية إدموندو تشيريلي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني.