اندلعت عدة حرائق داخل إسرائيل، اليوم الأربعاء، بسبب الحرارة الشديدة، وتعمل العشرات من فرق الإطفاء على منع انتشار الحريق.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، اضطر عدد من سائقي المركبات لتركها في الشارع ومغادرة المكان بعيدا عن الأخطار.

كما عمل 20 طاقم إطفاء وطائرتان ومروحية إطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من الطريق السريع رقم 6 في منطقة وسط البلاد.

وانتشرت النيران بسبب الرياح النشطة، وعملت طواقم الإطفاء في وقت واحد على الأرض ومن الجو لاحتواء الحريق.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه في أعقاب الحريق الذي اندلع في منطقة بيت شيمش، تم إغلاق الطريق السريع 38 باتجاه القدس أمام حركة المرور.

ويعمل نحو 50 طاقم إطفاء يعملون في مكان الحادث، بمساعدة أربع طائرات إطفاء، وطائرة هليكوبتر إطفاء.