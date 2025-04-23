مصطفى الفقي: الرئيس السيسي عكف على إصلاح كل مظاهر القرن الأول الهجري

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترميم وإصلاح المعالم الإسلامية التاريخية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر «MBC مصر»، إن الرئيس السيسي «عكف على إصلاح كل مظاهر القرن الأول الهجري ومباني الأضرحة والعلماء الكبار والعظام في تاريخ مصر الإسلامية»، مؤكدا أن «هذا الأمر أكسبه بالتأكيد تقديرًا حقيقيًا»

واعتبر أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي «مدفوع بدوافع شخصية»، قائلا: «أعتقد أن لديه نزعة صوفية إلى حد ما، بحكم أنه ابن منطقة الجمالية، ذلك الحي الديني الإسلامي قرب سيدنا الحسين، ودائما في حديثه ما يشير إلى الله ويتكل عليه».

ورأى أن «الدين متجذر في مصر كما لم يتجذر في أي بلد آخر»، مشيرا إلى أن «البعض يرى أن جزءا كبيرا جدًا من الديانات القديمة كان اختراعا مصريا».

وأوضح أن كل دارسي التاريخ يعلمون أن التاريخ المصري حافل دائما بالازدواجية في العلاقة بين الدين والدنيا، بين الحياة الأولى والحياة الآخرة، مستشهدًا بربط المصري القديم فكرة الدين بالموت وبناء المقابر على شكل أهرامات.

وأكد أن «مصر استقبلت الديانات المختلفة واحتفت بها ورسخت وجودها» مضيفا: «عندما أراد أن يقيم الإمبراطورية الكبرى في الشرق، جاء إلى مصر والإسكندرية، وقيل إنه نُصح بأن الطريق إلى قلوب المصريين يمر بديانتهم، فليذهب إلى واحة سيوة ويعلن نفسه ابن الإله آمون، وعندها سيتقرب إليه المصريون، وهذا ما حدث».