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واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وفي غزة والشمال، عادت طائرات الاحتلال لاستهداف مراكز النزوح بمدينة غزة واستهدفت هذه المرة خيام النازحين بمدرسة يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأعلن الدفاع المدني أنه انتشل عشرة شهداء وعدد كبير من المصابين من المدرسة، مطالبا مساعدته بالتدخل للوصل إلى منازل في نفس الحي ضمن ما يسميها الاحتلال مناطق خطرة.

وقال الدفاع المدني إنه وصلته نداءات استغاثة من مواطنين تحت الأنقاض لا يستطيع الوصول إليهم.

وأصيب ثمانية فلسطينيون جرّاء قصف طائرات الاحتلال لأحد المنازل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي على حي الشجاعية وحي الزيتون بغزة.

أما جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب خمسة بقصف خيمة في محيط مدينة أصداء شمالي خان يونس. وأسفر قصف خيمة في حي الفجم ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس عن خمس إصابات.

كما أدى قصف خيمة في محيط بنك فلسطين ببلدة بني سهيلا إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة ستة آخرين.

واستشهد فلسطيني جراء نيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وصل ١١ شهيدا إلى المشافي، فيما واصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية برفح جنوب القطاع.

ووسط القطاع، استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلتان، إثر قصف في محيط مسجد عبد الله عزام بالنصيرات.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٢٦ شهيدا و٦٠ مصابا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥١٢٦٦ شهيدا و١١٦٩٩١ مصابا منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس الماضي، ١٨٩٠ شهيدا و٤٩٥٠ مصابا.



