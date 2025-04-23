وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري

توفي الإعلامي السوري صبحي عطري، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبير، حيث كان يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا في تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات، وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

ونعى عدد من الفنانين، الراحل، منهم دنيا سمير غانم، وسلمى أبو ضيف عبر حساباتهم بإنستجرام.

جدير بالذكر أن صبحي عطري من مواليد 6 يوليو 1977 في مدينة حلب السورية، وتخرج في جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، وحاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها "يا هلا"، "آخر الأخبار أونلاين"، "Star World"، "موزاييك"، "Fun News"، و"Wrap Up".

وكان معد ومقدم برامج mbc بين 2014 و2023، حيث قدم برنامج "تريندنج"، كما كان مراسل برنامج "ET" بالعربي.