-رئيس جامعة المنيا: نستهدف تنمية الوعي التقني لدى الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل

نظّمت جامعة المنيا الأهلية، من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي"، مسابقة للبرمجة بالتعاون مع مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، بمشاركة من طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أهمية هذه المسابقات في بناء جيل قادر على مواكبة الثورة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تنمية الوعي التقني لدى الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيعهم على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل الرقمي، بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية في التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وشهدت المسابقة إقبالاً كبيراً من طلاب الجامعة، حيث شارك أكثر من 60 طالبًا وطالبة تحت إشراف لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس بقسم الحاسب بكلية العلوم، وبمشاركة فعالة من اتحاد طلاب كلية الحاسبات.

ونُظمت المسابقة بإشراف كل من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مديرة الإدارة، ومحمد مختار الشاذلي، ووعد أحمد، وسط أجواء من الإبداع والروح التنافسية.