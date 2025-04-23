عبر الفنان علاء مرسي، عن حزنه البالغ لوفاة الفنان سليمان عيد، واصفا رحيله بأنه «صدمة كبيرة صاحبتها ثورة حب عجيبة جدًا، لم يرها في حياته».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «صبايا الخير» مع الإعلامية ريهام سعيد عبر شاشة «النهار» إن الله تعالى منحه «هدية حب كبيرة، في قلوب كل الناس بجميع أنحاء الوطن العرب.. ويشهد كل المقربين أنه كان طول عمره إنسانا حسن النية وصادقا وراضيا، وطول الوقت باحثا عن الهدوء والاستقرار».

وأوضح أن سليمان عيد «رحل في هدوء، لكن رحيله أحدث عاصفة من الحب»، عازيا الحب الكبير إلى كونه «حسن النية ويتعامل بقلبه ومشاعره»، مضيفا: «عندما كان يأخذ على خاطره من شخص، كان يذهب ويصارحه بحب، لم يكن يريد طوال الوقت أن يحمل في قلبه شيئا تجاه أحد».

وأشار إلى حرص المغفور له بإذن الله على الواجبات الاجتماعية، قائلا: «معظمنا قد يكون مقصرا أحيانًا في زيارة مريض أو حضور جنازة، لكن سليمان عيد في كل المناسبات كان دائما موجودا طوال الوقت».

ووصفه بأنه «إنسان يشبه الناس، طبيعي غير متكلف»، متابعا: «نحسبه في مكان جميل ومرتاح، وسيعوضه الله خيرًا عن كل لحظة تعب واجتهد فيها».

وتطرق إلى الحالة الصحية للراحل سليمان عيد قبل وفاته، قائلا: «كان أخبرني منذ سنوات ليست طويلة أنه كان يعاني من ضيق في التنفس، وتم علاجه وهدأ الأمر لديه تماما»، مشيرا إلى أن الإجهاد العصبي الذي يتعرض له الفنانون «يجعلنا نهمل أحيانا مراجعة الطبيب أو أخذ راحة.. يمكن سليمان يكون أهمل نفسه؛ لكن قضاء الله يسبق».

واسترجع علاء مرسي، ذكرياتهما معا، معقبا: «كنا زملاء منذ بداية الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وسكنا في مكان واحد، وضحكنا وبكينا».

وكشف عن أحلام سليمان عيد قبل رحيله، قائلا: «لا أعتقد أن سليمان حقق كل ما يتمناه، كان يتمنى الكثير، وكان حلمه الأخير أن يقدم فيلما من بطولته، جاءني في يوم وقال لي: سأقدم فيلما من بطولتي، وأريدك معي قلت له: معك.. وذهبت وصورت معه، وكان فرحانا بالفيلم وبأنه يحقق جزءًا من أحلامه؛ ولكن كانت لديه أحلام كثيرة».