قتلى وجرحى بصفوف حركة الشباب خلال عملية عسكرية في الصومال

أفاد عسكريون صوماليون بسقوط قتلى وجرحى في صفوف حركة الشباب جراء عملية عسكرية بمحافظة هيران في جنوب وسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا ) اليوم الأربعاء ، " شنت قوات المقاومة الشعبية هجوماً على تجمع لمليشيات الخوارج في منطقة أبوري بمحافظة هيران" ، مشيرة إلى أن "العملية العسكرية التي جرت ،الليلة الماضية ، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر مليشيات الخوارج واصابة آخرين".

وأكد الضباط الذين قادوا العملية العسكرية ، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أنهم تلقوا معلومات حول تجمع عناصر من الخوارج في منطقة أبوري ،حيث قاموا بشن هجوم على الإرهابيين .

وأضاف الضباط أن العملية العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين وتم السيطرة على المنطقة .

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.