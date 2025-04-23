تبرعت الهند بـ4.8 طن من اللقاحات لأفغانستان؛ مما يساعد على الوقاية من الأمراض القاتلة مثل داء الكلب والتهاب الكبد والإنفلونزا.

ورحبت وزارة الصحة العامة الأفغانية، بهذا التبرع ووصفته بأنه خطوة حاسمة في الوقاية من الأمراض القاتلة في أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعرب مسئولون من الوزارة، عن امتنانهم، مشددين على الدور الأساسي للقاحات في الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك داء الكلب والتيتانوس والتهاب الكبد الوبائي ب، والإنفلونزا.

يشار إلى أن أفغانستان واجهت تحديات كبيرة في قطاع الصحة العامة في السنوات الأخيرة.