محافظ المنوفية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء تطوير البنية التحتية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه، اليوم الأربعاء، المهندس خالد غمري، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم وتطوير منظومة الكهرباء على مستوى المحافظة، بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تحسين جودة الحياة.

حضر اللقاء المهندسة هدى ساتي، رئيس قطاعات الشبكات والتحكم بالشركة، والمهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء المنوفية.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم، أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة برفع كفاءة الشبكات الكهربائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، إلى جانب الخطط المستقبلية لتحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء في ضوء التوسع العمراني والتنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وأكد دعم الأجهزة التنفيذية لكل المبادرات والخطط التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أهمية تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

من جانبه، أعرب المهندس خالد غمري عن تقديره لتعاون محافظة المنوفية، مؤكدا حرص شركة جنوب الدلتا على استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء.

كما أشاد بجهود محافظ المنوفية الميدانية وحرصه على المتابعة المستمرة لكل المشروعات التنموية داخل المحافظة.