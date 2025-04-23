شهيد برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس وغارات على عدة مناطق بالقطاع

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جنوب قطاع غزة.

واستشهد المواطن أحمد الحمراني برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها شرق مدينة خان يونس، في حين أطلقت المدفعية النار بكثافة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وأحرقت طائرة مسيرة "كواد كابتر" 5 خيام للنازحين بمنطقة "أرض البرديني" في شارع السكة بحي الشجاعية، كما استهدفت غارة إسرائيلية ألواح الطاقة البديلة في مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح، شرق مدينة غزة.

كذلك، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة على مدينة غزة، وقصفت منزلا في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,266 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,991 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.