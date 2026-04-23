الشرطة الأمريكية: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بمتجر لويزيانا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قائد شرطة مدينة باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا الأمريكية، إصابة 10 أشخاص على الأقل، اليوم الخميس، عندما تبادلت مجموعتان من الأشخاص إطلاق النار داخل قاعة الطعام في متجر لويزيانا بالمدينة.

ولاذ بعض المتورطين بالفرار من المكان مع وصول قوة كبيرة من الشرطة إلى الموقع.

وقال عمدة باتون روج سيد إدواردز: "أقول للمجرمين الذين ارتكبوا هذا الفعل، سنلقي القبض عليكم."

وذكر قائد شرطة باتون روج، تي جي مورس، للصحفيين: "نشبت مشادة بين مجموعتين من الأشخاص داخل قاعة الطعام، وبدأتا تبادل إطلاق النار . وللأسف، كان هناك بعض الأبرياء في المنطقة ربما أصابتهم بعض الطلقات أيضا."

وأضاف أن عشرة أشخاص يتلقون العلاج في مستشفيات محلية جراء إصابات متفاوتة، مشيرا إلى أن اثنين منهم على الأقل خضعا لعمليات جراحية.

ودعا قائد الشرطة الشهود إلى تقديم أي مقاطع فيديو توثق حادث إطلاق النار.

وأضاف: "لا يوجد في الوقت الراهن أي تهديد جاد للجمهور، وهذا المكان يُعد حاليا الأكثر أمانا في باتون روج."

وقال حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، إنه على علم بإطلاق النار، ونصح الجمهور بتجنب المنطقة.

ويعد هذا ثاني حادث عنف باستخدام السلاح في ولاية لويزيانا هذا الأسبوع.

وأفادت الشرطة بأن أبا أطلق النار وقتل ثمانية أطفال، بينهم سبعة من أطفاله، في هجوم استهدف عائلته صباح الأحد الماضي، وامتد عبر منزلين في أحد أحياء شريفبورت.

وأُصيبت امرأتان بجروح خطيرة، من بينهما زوجة المسلح ووالدة أطفاله.