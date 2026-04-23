فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن مبعوثا رفيع المستوى للرئيس ​دونالد ترامب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن ‌تحل إيطاليا محل إيران في نهائيات كأس العالم المقبلة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن المقترح يهدف إلى إصلاح العلاقات ​بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بعد الخلاف ​الذي نشب بينهما على خلفية انتقاد الرئيس الأمريكي ⁠للبابا ليو بابا الفاتيكان بشأن الحرب مع إيران.



وقال ​المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي لفاينانشال تايمز "أؤكد أنني اقترحت على ​ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيطاليا بإيران في كأس العالم. أنا من إيطاليا، وسيكون الأمر أشبه بالحلم أن أرى المنتخب الإيطالي في ​نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم سجل حافل به أربعة ​ألقاب يؤهلهم للمشاركة".

ولم يرد البيت الأبيض والفيفا والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ‌والاتحاد ⁠الإيراني للعبة على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وتعرضت إيطاليا لصدمة في مارس آذار الماضي بعد أن غاب المنتخب الوطني عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي عقب هزيمته ​4-1 بركلات الترجيح ​أمام البوسنة ⁠والهرسك في الملحق الأوروبي للتصفيات.



وذكرت فاينانشال تايمز أن إيران أصدرت بيانا اليوم قالت فيه ​إنها مستعدة للبطولة وتعتزم المشاركة. ولم تتمكن ​رويترز بعد ⁠من التحقق من صحة هذا الخبر.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من أبريل نيسان الجاري أنها لن ⁠تتخذ قرارا ​بشأن مشاركة المنتخب الوطني في ​كأس العالم إلا بعد تلقي رد من الفيفا بشأن نقل مبارياتها من الولايات ​المتحدة إلى المكسيك.

