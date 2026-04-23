ارتفاع إيرادات وأرباح تسلا الفصلية مع تعافي عمليات التسليم

أفادت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية يوم الأربعاء بارتفاع إيراداتها وأرباحها في الربع الأخير مع تعافي عمليات التسليم.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 39ر22 مليار دولار، بينما زاد صافي الأرباح بنسبة 17% ليصل إلى 477 مليون دولار. وعلى إثر صدور هذه النتائج، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 3% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وعلى صعيد العمليات، ارتفعت عمليات التسليم العالمية بنسبة 3ر6% في الربع الأول لتصل إلى 023ر358 مركبة، وذلك بعد تراجعها بنسبة 13% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن النمو طويل الأجل للشركة ستقوده التاكسيات ذاتية القيادة (الروبوتاكسي) والروبوتات الشبيهة بالبشر، وذلك في الوقت الذي طرحت فيه تسلا طرازات أرخص سعرا من موديل 3 وموديل واي لدعم مستويات الطلب.