الخميس 23 أبريل 2026 11:25 ص القاهرة
سواريز ودي بول يمنحان إنتر ميامي فوزًا قاتلًا على ريال سالت ليك في ليلة ظهور ميسي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 11:17 ص

حقق إنتر ميامي فوزًا مهمًا على ريال سالت ليك بنتيجة (2-0)، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، حُسمت في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وجاء الحسم عبر الثنائي رودريجو دي بول ولويس سواريز، اللذين سجلا هدفين متتاليين خلال دقيقة واحدة في الدقائق الحاسمة، ليمنحا فريقهما ثلاث نقاط ثمينة.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم ليونيل ميسي في ولاية يوتا، حيث خاض اللقاء كاملًا، وقدم أداءً نشطًا وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك.

وافتتح دي بول التسجيل في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، قبل أن يعزز سواريز التقدم سريعًا بهدف ثانٍ بعد دقيقة واحدة فقط، مستغلًا دخوله كبديل في الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار، واصل إنتر ميامي سلسلة نتائجه الإيجابية، رافعًا عدد مبارياته دون هزيمة إلى ثماني مواجهات متتالية، ليعزز موقعه في المركز الثاني بترتيب القسم الشرقي. في المقابل، توقفت سلسلة ريال سالت ليك الإيجابية التي استمرت لست مباريات دون خسارة.


