محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، حصاد أسبوع قوافل الخير للخدمة الطبية المتكاملة، الذي شهد تنفيذ عدد من القوافل العلاجية المجانية بقرى مراكز طنطا وزفتى وسمنود، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 6568 مواطنا، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير خدمات طبية متكاملة، خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ أن الأسبوع بدأ بإطلاق القافلة الطبية المجانية الشاملة بقرية شقرف التابعة لمركز طنطا، والتي نُفذت على مدار يومين، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 3370 مواطنا، مع صرف العلاج اللازم بالمجان، وسط إقبال كبير من الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بالخدمات المقدمة.

وأضاف أن القوافل تواصلت بقرية دهتورة بمركز زفتى، وقرية بنا أبو صير بمركز سمنود، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة في مختلف التخصصات، إلى جانب صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم تحقيقه خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل بمركزي سمنود وزفتى بلغ توقيع الكشف الطبي على 3218 مواطنا، منهم 1533 حالة بقسم الرمد و1665 حالة ضمن القوافل الطبية الشاملة، فضلا عن صرف 905 نظارات طبية، وإجراء 179 عملية رمد، وتحويل 62 حالة تحتاج إلى تدخلات دقيقة للمستشفيات الجامعية والحكومية لاستكمال العلاج.

وأكد اللواء علاء عبدالمعطي أن المحافظة مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية بشكل دوري، تنفيذا لخطة الدولة في الوصول بالخدمات الصحية إلى كل مواطن، مشيرا إلى أن "خدمة أهالينا وتخفيف الأعباء عنهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، ولن نتوقف عن تقديم الدعم والرعاية الطبية لكل من يحتاجها في ربوع المحافظة".