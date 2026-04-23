محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لإحياء منطقة دندرة

عقد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع فريق برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إحياء منطقة دندرة، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لتعزيز مسارات التنمية السياحية المستدامة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، إلى جانب فريق عمل السياحة الريفية بمنطقة دندرة، حيث تم استعراض حزمة من المحاور المرتبطة بتطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والثقافية.

وناقش الاجتماع عددا من المشروعات المقترحة داخل قرية دندرة والمناطق المحيطة بها، من بينها تطوير شارع المرسى، والارتقاء بالبيئة العمرانية للقرية، وتحسين المنطقة المحيطة بالمعبد، مع التركيز على صياغة هوية بصرية متكاملة، وبناء علامة تسويقية مميزة تسهم في رفع القدرة التنافسية للوجهة السياحية.

وأكد محافظ قنا، في بيان له، أن رؤية المحافظة ترتكز على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع على أرض الواقع، مع توفير كل الإمكانات اللازمة للبدء الفعلي، مشددا على أهمية توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع.

وأوضح الببلاوي أن مشروع إحياء منطقة دندرة يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تعكس العمق الحضاري للمحافظة، وتسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، فضلا عن دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدا التزام الأجهزة التنفيذية بتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، عددا من المقترحات التنظيمية، شملت تحديد الإجراءات الحكومية اللازمة، وآليات تسجيل المباني، بما يضمن عدم تعارض المشروع مع الأنشطة السكانية القائمة، إلى جانب إعداد تصور واقعي للطاقة الاستيعابية السياحية، وما يتطلبه ذلك من خدمات فندقية وبنية تحتية داعمة.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي برنامجي الأمم المتحدة، إلى جانب فريق شركة "تكوين"، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين كل الأطراف المعنية، بما يدعم تسريع معدلات التنفيذ، ويحقق الأهداف التنموية والسياحية المستهدفة لمشروع إحياء منطقة دندرة.