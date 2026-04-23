دورانات مرورية جديدة أسفل مسار المترو لتخفيف التكدسات بشرق الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، البدء في تنفيذ دورانات مرورية جديدة أسفل مسار المترو لربط الاتجاهين القبلي والبحري بنطاق حي المنتزه أول؛ وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات.

وأوضح البيان، أن تلك الأعمال تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بشأن تطوير المحاور الحيوية ورفع كفاءة شبكة الطرق، من خلال إنشاء محاور عرضية جديدة تسهم في تقليل التكدسات، خاصة مع تعظيم الاستفادة من شوارع إسكندر إبراهيم وخليل حمادة، بما يخفف الضغط على محور 45 ومزلقان سيدي بشر.

وتشمل الخطة تنفيذ 8 دورانات مرورية في المسافة من فيكتوريا حتى المندرة، بواقع 5 دورانات في نطاق حي المنتزه أول، و3 دورانات في نطاق حي المنتزه ثانٍ، ضمن تنسيق مشترك بين كلية الهندسة، وإدارة مرور الإسكندرية، ومديرية الطرق والنقل.

وبدأت الأعمال فعليا بتنفيذ دورانين في منطقة سيدي بشر قبلي، الأول بعد شارع القاهرة بنحو 100 متر أمام شارع 60، والثاني أمام شارع 65 بمنطقة هدى الإسلام.

وأكدت المحافظة أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود مستمرة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.