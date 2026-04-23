ولي العهد السعودي ورئيسة وزراء اليابان يبحثان موضوع أمن الملاحة وانعكاساته الاقتصادية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.

وتغلق إيران مضيق هرمز أمام جميع حركة الملاحة الدولية تقريبا، وأطلقت زوارقها الحربية النار على سفن تجارية في المضيق أمس.

ومنذ فرض الحصار البحري الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر، استولت القوات الأمريكية على سفن قالت إنها إيرانية وصعدت على متنها، وأعادت عشرات السفن الأخرى.

يأتي ذلك فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد فشل إمكانية عقد جولة جديدة من محادثات السلام.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 103 دولارات للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 13% تقريبا خلال الجلسات الثلاث الماضية، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط العالمي حوالي 94 دولارًا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهدنة المتفق عليها بين الولايات المتحدة وإيران يوم 7 أبريل والتي كانت تنتهي أمس، سوف تظل سارية إلى أجل غير مسمى، في انتظار أن تقدم إيران مقترح سلام جديدا، على الرغم من أن طهران تؤكد عدم وجود أي خطط لديها للمشاركة في المفاوضات في الوقت الراهن.

وقفز خام برنت، بنسبة تصل إلى 2.4% في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يتراجع سريعا على خلفية تقارير غير مؤكدة عن وقوع انفجارات في إيران.

وأدت الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب أسواق الطاقة منذ اندلاعها في 28 فبراير الماضي، حيث تسبب إغلاق مضيق هرمز شبه الكامل في انخفاض حاد في تدفقات الطاقة من كبار المنتجين في الخليج العربي.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية لممارسة المزيد من الضغط على ظهران، في خطوة وصفها وزير الخارجية عباس عراقجي، بأنها «انتهاك لوقف إطلاق النار».