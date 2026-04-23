ثقافة الجيزة ينظم فعاليات فنية متنوعة للاحتفال بعيد تحرير سيناء

نظم فرع ثقافة الجيزة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالًا بالذكرى الـ44 لعيد تحرير سيناء، ضمن أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وأقامت مكتبة ساقية مكي الثقافية محاضرة بعنوان "سيناء.. الأرض المباركة والتضحيات"، تناولت خلالها آمال صلاح، أخصائي ثقافي، أهمية الموقع الجغرافي لأرض الفيروز، التي تُعد ركنًا أصيلًا من أرض مصر، ورمزًا للتاريخ والكرامة والتضحية.

كما تطرقت إلى الثروات المعدنية الموجودة في تلك الأرض المباركة، وما شهدته من ملاحم وطنية لاستردادها.

وأعقب ذلك ورشة تصميم فنية تدريب الفنان محمد حامد، وأخرى لتصميم نموذج دبابة بخامات معاد تدويرها، نفذتها الفنانة نشوى أحمد.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن خلال فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، أقام بيت ثقافة كرداسة ورشة حكي بمدرسة حاتم الطائي بعنوان "حب الوطن.. سيناء أرض العزة والكرامة"، ناقش خلالها سعيد عمارة، أخصائي ثقافي، مفهوم حب الوطن.

وأوضح أنه شعور فطري يربط الإنسان بأرضه، ولا يقتصر على الشعارات، بل يُترجم إلى أفعال يومية كالإخلاص في العمل، وحماية الممتلكات العامة، واحترام القوانين.

كما تحدث عن قدسية أرض سيناء وسبب تسميتها بأرض التجلي، إذ كلّم الله موسى عليه السلام على جبل الطور، ووطئت أرضها أقدام الأنبياء.

واختتم حديثه متناولًا البطولات التي شهدتها أرض سيناء لتطهيرها من الاحتلال والإرهاب، مؤكدًا أهمية تربية النشء على حب الوطن والدفاع عنه من أجل مستقبل أفضل.

وأعقب ذلك ورشة فنية تدريب منى عبد الناصر، إلى جانب عرض فني للأطفال الموهوبين شمل إلقاءً شعريًا وتقديم أغاني وطنية، بإشراف ريهام عزوز، مدير بيت ثقافة كرداسة.

واختتمت الفعاليات بفقرة التنورة التراثية للفنان سيد المصري، وسط تفاعل كبير من الطلاب.