محافظ شمال سيناء: نشهد طفرة في تعدد مصادر مياه الشرب والري

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن قطاع المياه يشهد طفرة كبيرة من خلال مصادر متعددة للحصول على مياه ري الزراعة ومياه الشرب.

وقال المحافظ، خلال احتفال عيد تحرير سيناء، إنه يجري توصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام، التي تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء.

وأشار إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه تم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان، يجري إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

وأوضح المحافظ أن قطاع المياه يشهد طفرة كبيرة بشمال سيناء، حيث توجد أكبر محطة لتحلية المياه بالكيلو 17 بالعريش، وتصل طاقتها الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، ومن المخطط زيادة قدرتها لتصل إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم لتغطية احتياجات العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

ولفت إلى افتتاح عدد من محطات المياه مثل رافع الشيخ زويد، وإنشاء محطة تحلية المياه بقرية وادي الحاج في مركز نخل بوسط سيناء بطاقة 200 متر في اليوم، بتكلفة 5 ملايين و674 ألفا و900 جنيه، بدعم من شركة القاهرة لتكرير البترول، وذلك بهدف توفير المياه والقضاء على الفقر المائي وتعزيز الزراعة.