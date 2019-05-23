وزير خارجية ألمانيا يدعو لإرسال إشارة ضد القومية في الانتخابات الأوروبية

دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس لإرسال إشارة في مواجهة القومية والشعبوية، وذلك مع بدء انتخابات البرلمان الأوروبي في بعض الدول.

وقال ماس اليوم الخميس لإذاعة وتليفزيون غربي ألمانيا (دابليو دي أر) بالعاصمة برلين : "يتعلق الأمر بمسألة ما إذا كنا سنترك أوروبا للفوضويين والعاملين على الانقسام وصناع الخوف. هؤلاء الذين يسعون لتدمير أوروبا في النهاية".

وأكد الوزير الاتحادي أن طريق القوميين والشعبويين سيقود حتما إلى فوضى، وقال: "في مزيجهم المكون من جنون العظمة وتراجع القيم واحتقار الديمقراطية، لا يعد التدمير الذاتي للشعبويين اليمينيين النمساويين سوى مثالا صارخا على ذلك".

يشار إلى أن الانتخابات الأوروبية بدأت اليوم الخميس في هولندا وكذلك في بريطانيا. وحتى يوم الأحد القادم يمكن لنحو 418 مليون شخص في الـ 28 دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اختيار 751 برلمانيا أوروبيا جديدا في إطار هذه الانتخابات. وسوف تجري الانتخابات في ألمانيا يوم الأحد كأغلب دول الاتحاد.

ودعا أيضا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر للمشاركة في الانتخابات، وحذر من حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض وغيره من الأحزاب اليمينية الشعبوية.

وقال زودر اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان المحلي للولاية في مدينة ميونخ: "لا نعرض مستقبل أوروبا للخطر بسبب الضجر أو عدم الاهتمام- سيكون ذلك فشلا تاريخيا".

وناشدت الجالية التركية في ألمانيا أيضا جميع مواطني الاتحاد الأوروبي ذوي الأصول التركية المشاركة في الانتخابات، وقال رئيس الجالية جوكاي صوفو أوغلو إنه يجب ألا يدع المرء أوروبا للشعبويين، "لذا فإن كل صوت مهم- وبناء على ذلك فإننا نناشد الجالية التركية بصفة خاصة المشاركة في الانتخابات".