وزير الخارجية الأمريكي: اتخذنا تدابير لمنع ارتفاع سعر النفط نتيجة تراجع صادرات إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت تدابير لمنع ارتفاع أسعار النفط بينما تحاول دفع الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر.

وأضاف بومبيو - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن الإدارة تحاول طمأنة المواطنين الأمريكيين بأن "حلفاءنا في السعودية والإمارات وغيرهما سيسدون الفجوة الناتجة عن تراجع الإمدادات الإيرانية".

وقال "إننا على ثقة بأننا قمنا بمهمة صعبة للتأكيد على توافر الإمدادات بالسوق بصورة جيدة"، معربا عن أمله في قدرة بلاده على الاستمرار في هذا الاتجاه.

ومن المتوقع أن تنخفض الإمدادات النفطية لإيران، وهي واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم بواقع مئات الآلاف من البراميل يوميا في غضون الأسابيع المقبلة بعد أن شددت واشنطن عقوباتها على تلك الدولة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بومبيو إنه برغم التطورات الحالية فإن سياسة الولايات المتحدة ضد إيران لا تؤثر كثيرا على أسعار النفط، لافتا إلى أن سعر خام برنت عند 69 دولارا للبرميل، وهو أقل مما كان عليه قبل عام عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وبدأت استعادة العقوبات على اقتصاد طهران.