الصحة الكويتية: شفاء 232 حالة من كورونا بإجمالي 5747 متعافيا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، شفاء 232 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 5747 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ232 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، شفاء 310 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".