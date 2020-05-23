 جوتيريش يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويدعو إلى استلهام الرحمة والتعاطف من رمضان - بوابة الشروق
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جوتيريش يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويدعو إلى استلهام الرحمة والتعاطف من رمضان

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 12:05 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 12:05 م

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنى لهم التوفيق.

ودعا جوتيرش، إلى استلهام دروس رمضان، المتمثلة في "الرحمة والتعاطف والكرامة والحقوق والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن"، حسبما ذكر موقع أنباء الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش، "إنه منذ أن كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، كان يقوم بتقليد سنوي يتمثل في القيام بزيارات تضامن رمضانية إلى المجتمعات المسلمة حول العالم".

أما هذا العام، فقال الأمين العام إن كوفيد-19 جعل هذا التقليد السنوي أمرا صعبا ولكنه ليس مستحيلا، مشيرا إلى أن زيارته هذا العام افتراضية، من خلال حلقة النقاش التفاعلية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه فرصة للاستماع من أعضاء هذه المنظمة ولتعزيز التزامه، متمنيا لهم التوفيق في هذه المناسبة السعيدة.

جاء ذلك خلال حديث للأمين العام خلال مناقشة تفاعلية افتراضية، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان: "كوفيد-19: تعزيز التعايش والمسؤولية المشتركة".

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