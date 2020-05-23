قطاع السياحة الألماني يشعر بالخذلان في جائحة كورونا

يشعر قطاع السياحة في ألمانيا، والذي تضرر على نحو بالغ جراء تداعيات جائحة كورونا، بخيبة أمل كبيرة تجاه المسؤولين السياسيين.

وقال المدير الإداري لشركة "إف تي آي جروب" للسياحة رالف شيلر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "لا نشعر بأن يلاحظنا ويقدرنا بنفس القدر كصناعة".

وقال شيلر، وهو عضو أيضا في مجلس إدارة الاتحاد الألماني للشركات السياحية (دي آر في): "أراد قطاع السياحة مساعدة نفسه عبر قسائم السفر للعطلات التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا، لكن هذا الحل باء بالفشل... كبديل، نحن بحاجة الآن إلى صندوق إنقاذ يقع على عاتق دافع الضرائب".

وأعرب شيلر، عن أمله في أن تتخذ الحكومة الألمانية قريبا قرارا إيجابيا بشأن صندوق إنقاذ بمنح غير قابلة للسداد، قائلا: "الكثير من الشركات ينفد منها الوقت... ضغط السيولة يؤثر على كافة الشركات، الكبيرة والصغيرة. عندما تتوقف آلة تشغلها نحو 3 ملايين وظيفة، فإنها تؤثر على الجميع".

ومثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أرادت ألمانيا في الأصل إلزام المستهلكين بقبول القسائم بدلا من السداد عن الرحلات الملغاة بسبب فيروس كورونا، لكنها امتنعت عن القيام بذلك بعد مقاومة من بروكسل، حيث ينص قانون السفر الأوروبي على السداد في مثل هذه الحالات.

ثم قررت الحكومة حلا طوعيا، مفاده، إذا لم يتمكن العملاء من القيام بجولة شاملة بسبب الجائحة، يمكنهم طلب استرداد أموالهم أو قبول القسائم.

وقال شيلر: "كنت أتمنى المزيد من الشجاعة من الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالقسائم".