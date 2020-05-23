شركة طيران الإمارات تخطط لتشغيل كل طائراتها في غضون عامين

تعتزم شركة طيران الإمارات، تشغيل كل طائراتها في غضون عامين، بما في ذلك طائراتها من طراز أيه 380،حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"البريطانية نقلا عن رئيس الشركة تيم كلارك.

وقال كلارك إن طائرات أيه 380 سوف تلعب دورا هاما في مستقبل الشركة التي سوف تشغل كل طائراتها بالكامل في صيف عام 2022.

وأضاف كلارك، في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج اليوم السبت، أن شركة طيران الإمارات ومقرها دبي لن تتخلص من أي طائرة من طراز أيه 380، "باستثناء ثلاث منهم سوف تخرج من الخدمة وتسع طائرات من طراز 777 من المقرر أن تخرج من الخدمة العام الحالي".

وتواجه شركة طيران الإمارات أزمة بشأن طائراتها العملاقة في سوق السفر الذي يعاني من الانكماش.

واعترف كلارك بأن شركة طيران الخليج تجرى محادثات مع شركة إير باص، ولكنه لن تعلق على ما إذا كانت الشركة سوف تلغي طلبها بثمان طائرات من طراز أيه 380، وفقا للصحيفة.