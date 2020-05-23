موزمبيق تسعى للحصول على مساعدات من جنوب إفريقيا لمحاربة جماعة متمردة

ذكرت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها تجري محادثات مع موزمبيق بشأن كيفية تقديم مساعدات لها في جهودها ضد جماعة متمردة لها صلة بتنظيم (داعش).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن باندور قولها في تصريحات تم بثها عبر قناة "إس.إيه.بي.سي" التلفزيونية أمس الجمعة، إن "حكومتينا تجريان مناقشات حول الطريقة التي ربما نقدم بها الدعم من مواردنا الخاصة".

وكان رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي قد طالب هذا الأسبوع بمساعدة إقليمية في محاربة جماعة متمردة، بدأت في عام 2017، وتصاعدت سريعا في الأسابيع الأخيرة.

والعنف في إقليم "كابو ديلجادو" الشمالي، الذي يتاخم تنزانيا أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم. وهدد أيضا مشروعات الغاز الطبيعي، التي تقدر قيمتها بـ60 مليار دولار، التي تخطط لها شركات من بينها شركة "توتال إس إيه" و"إكسون موبايل" في المنطقة.