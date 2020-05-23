تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية عتبة الـ100 ألف، فيما تخطت حصيلة الوفيات الـ3000.

وحسب آخر بيانات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (التابعة للاتحاد الإفريقي)، سجلت في القارة السمراء حتى اليوم السبت 103 آلاف و933 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وتوفى 3183 مريضا على الأقل جراء العدوى، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات (32.3 ألف حالة) إلى منطقة شمال إفريقيا. وتماثل 41473 شخصا للشفاء من كورونا في إفريقيا حتى الآن، حسب بيانات المراكز.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس التاجي في القارة السمراء بـ20125 إصابة مؤكدة، تليها مصر (15786 إصابة)، الجزائر (7918 إصابة)، المغرب (7332 إصابة)، ونيجيريا (7261 إصابة).

وتتصدر الدول نفسها قائمة البلدان الإفريقية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، حيث تعود المرتبة الأولى إلى مصر بـ707 حالات وفاة، تليها الجزائر (582 وفاة)، جنوب إفريقيا (397 وفاة)، نيجيريا (221 وفاة)، والمغرب (197 وفاة).