وفاة نجم الموسيقى الأفريقية موري كانتي عن عمر ناهز السبعين

قال مسؤول حكومي في غينيا اليوم الجمعة إن نجم الموسيقي الأفريقية موري كانتي الذي أصبح فنانا مشهورا على مستوى العالم بأغنيته "يكي يكي" قد توفي.

وقال فوديبا إستو الأمين العام لوزارة الرياضة والثقافة والتراث التاريخي فى غينيا إن كونتي توفي جراء مرض مجهول عن عمر ناهز السبعين عاما فى مستشفى بالعاصمة الغينية كوناكري بعد ظهر اليوم الجمعة .

كان كونتي، الذي ولد في بلدة البدارية الصغيرة في جنوب شرق غينيا، قد انضم في وقت مبكر من حياته المهنية إلى فرقة "ريل" في مالي المجاورة، حيث كان ساليف كيتا هو المغني الرئيسي لها.

وجاء اختراق كانتي لعالم الموسيقى العالمية في عام 1988 عندما أطلق موسيقاه الجذابة "يكي يكي" التي أصبحت أغنية ناجحة حول العالم.

وقال رئيس غينيا ألفا كوندي على تويتر إن "الثقافة الأفريقية في حالة حداد"، واصفا كونتي بأنه فنان استثنائي تفخر به القارة.