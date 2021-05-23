الرئيس العراقي ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الأوضاع في القدس

بحث الرئيس العراقي برهم صالح ، مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في القدس وقطاع غزة، إلى جانب العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

و أكد صالح، خلال لقائهما اليوم الأحد بقصر السلام ببغداد حسبما أفادت وكالة الوكالة الوطنية العراقية، على موقف العراق بشأن محورية القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على المستويات كافة، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها.

من جانبه، سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الرئيس العراقي رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس معربا فيها عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس والأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية، مشيداً بموقف العراق الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.