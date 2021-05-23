إيران: لم يعد يحق للوكالة الدولية الاطلاع على بيانات كاميرات منظمة الطاقة الإيرانية

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف إنه لم يعد يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاطلاع على بيانات كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول أمام البرلمان :"لقد كان أمام الوكالة الدولية ثلاثة أشهر للوفاء بالتزاماتها، ولكنها لم تفعل شيئا".

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم خلال ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.