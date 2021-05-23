تحية من النواب لـ«منسي» وشهداء القوات المسلحة: أصحاب الفضل في فتح الطريق لمعبر رفح

وجه النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية لشهداء القوات المسلحة، قائلا: "أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لمعبر رفح وهم شهداء القوات المسلحة المصرية أحمد منسي ورامي حسنين وكل من استشهدوا في سيناء لفتح الطريق لمصر الكبيرة القوية العفية"، كما قدم بدر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بدر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "رغم كل المزايدات مصر هي الدولة والوحيدة التي نجحت خلال الأيام الماضية إثبات موقف واضح وصريح ورفض لما يحدث في القدس ورفض التغيير الديموجرافي والتهجير القسري ومصر نجحت في فرض وقف إطلاق النار والعدوان البري، مصر التي فتحت معبر رفح ورأينا العشرات من الجرحى الذين دخلوا ويتلقوا العلاج".

وأشاد بمبادرة إعادة إعمار غزة بأيادي مصر، قائلا: "نضع تحت أيادي مصرية ألف خط، مصر السند والظهر لكل الأمة مصر موجودة في ليبيا والسودان ومصر الجديدة ستكون موجودة حينما يحتاج إليها كل مواطن عربي في هذه الأمة قدر هذه الدولة أن تبقى كبيرة، نسأل المزايدين ماذا قدمتمتم؟ آن لكم أن تصمتوا وتخرسوا للأبد".

فيما قال النائب أحمد خير الله إن فلسطين والقدس قضية مصر، مضيفًا "تحية لحي الشيخ جراح الذي وقف أمام العدوان الغاشم وأقول للمنطقة بأسرها مبروك عليكم مصر الجديدة والكيان الغاصب وعد الله جل جلاله سترون دولتكم تزول زوالا".

من جهته، قال النائب مصطفى بكري إن الرئيس أكد من باريس على الحق الفلسطيني والسلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية ونحيي الرئيس على مواقفه الثابتة المعبرة عن الشعب المصري.

وقال: "نحن من هنا من بيت الشعب نقول له سر على بركة الله ونقول لجهاز المخابرات أنتم عبرتم وترجمتم ما يقوله الرئيس والخارجية المصرية والدبلومسية حققت المستحيل"، مشيدا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" وحكمته ورؤيته.