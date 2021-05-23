حزب العمال يدعو الحكومة البريطانية إلى دعم خطة ضرائب الشركات الأمريكية

دعا حزب العمال المعارض في بريطانيا الحكومة إلى دعم مقترحات الولايات المتحدة الخاصة بتحديد حد أدنى عالمي للضرائب على أرباح الشركات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في رسالة إلى وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الخارجية دومينيك راب، قال نظيراهما في حكومة الظل التي يشكلها حزب العمال، راشيل ريفز وليزا ناندي، إن المملكة المتحدة لا يمكن أن تكون الطرف الشاذ بشأن هذه القضية، والتي وصفاها بأنها "فرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل".

وقوبلت المقترحات الأمريكية الخاصة بفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل بحماس في بقية أنحاء أوروبا، على الرغم من أن حزب العمال قال إن المملكة المتحدة ظلت غير متحمسة بشأن هذه القضية.

وكتب نواب البرلمان من حزب العمال أنه من المهم بشكل خاص أن تدعم المملكة المتحدة الخطط، نظرا لأنها تستضيف قمة مجموعة السبع هذا العام.