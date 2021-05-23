200 عامل بتعليم الغربية يحصلون على لقاح كورونا

حصل 200 عاملا بإدارة غرب التعليمية بمحافظة الغربية، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، بمقر مدرسة غياث الدين التجريبية للغات، بمعرفة اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة، وذلك في إطار مبادرة "اللقاح أمان" التي أطلقها محافظ الغربية في 17 مايو الجاري.

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة، مشيرا إلى استهداف المبادرة منذ انطلاقها إعطاء اللقاح للعاملين بالمؤسسات الحكومية داخل المحافظة سواء في الديوان العام، المراكز، المدن، الأحياء، مديريات الخدمات، النقابات وغيرها من المؤسسات.

وناشد رحمي، مواطني المحافظة وجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكدا أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

وذكر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد العاملين بالمديرية يبلغ ٨٥ ألف موظف، سجل ٢١ ألف منهم لأخذ اللقاح، مؤكدا أن حملات التطعيم مستمرة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالغربية وعددهم ١٠ إدارات تعليمية.

وعلى هامش المبادرة تقوم الفرق الطبية المسئولة عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.