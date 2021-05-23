200 عامل بتعليم الغربية يحصلون على لقاح كورونا

حصل 200 عاملا بإدارة غرب التعليمية بمحافظة الغربية، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، بمقر مدرسة غياث الدين التجريبية للغات، بمعرفة اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة، وذلك في إطار مبادرة "اللقاح أمان" التي أطلقها محافظ الغربية في 17 مايو الجاري.
وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة، مشيرا إلى استهداف المبادرة منذ انطلاقها إعطاء اللقاح للعاملين بالمؤسسات الحكومية داخل المحافظة سواء في الديوان العام، المراكز، المدن، الأحياء، مديريات الخدمات، النقابات وغيرها من المؤسسات.
وناشد رحمي، مواطني المحافظة وجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكدا أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.
وذكر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد العاملين بالمديرية يبلغ ٨٥ ألف موظف، سجل ٢١ ألف منهم لأخذ اللقاح، مؤكدا أن حملات التطعيم مستمرة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالغربية وعددهم ١٠ إدارات تعليمية.
وعلى هامش المبادرة تقوم الفرق الطبية المسئولة عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.