عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، على السيدات والشباب في باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد.

وظهر في مقطع الفيديو جلوس أحد جنود الاحتلال بركبته على رأس أحد الشباب المقدسيين، ومنع أحد الجنود سيدة كانت توثق اللحظة، والتي هتفت، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اطلعوا».

واستأنفت جماعات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين فجرا، واعتقلت خمسة منهم، أحدهم حارس في الأقصى.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عشرات جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا أربعة منهم، لم تعرف هوياتهم بعد، إضافة إلى أحد حراس المسجد فادي عليان.

وأضافوا أن قوات الاحتلال منعت المصلين دون سن 45 عاما من دخول الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد ودققت في هويات المصلين الداخلين إليه.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد القبلي من المصلين، وانتشرت داخله وفي محيطه من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.